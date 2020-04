Wie die Corona-Krise Menschen plötzlich in eine Notlage bringt

Erwin K. (Name von der Redaktion geändert, Anm.) hatte schon einen anderen Job in Aussicht, als er seine alte Stelle Ende vergangenen Jahres verließ. Die paar Monate Arbeitslosigkeit bis zum Antritt seines neuen Postens wollte er durchtauchen. „Aber dann kam Corona“, erzählt der 54-Jährige.

Die Corona-Pandemie und ihr so plötzliches Überschwappen auf Österreich hat viele Menschen hierzulande getroffen. Eine halbe Million Menschen sind derzeit in Österreich arbeitslos – ein Rekordwert.

Viele sind in ihrer Existenz bedroht. Weil sie ihre Jobs verloren haben, können sie nun ihre Miete nicht zahlen. Weil sie noch nicht lange genug in ihrem Job sind, bekommen sie noch kein Arbeitslosengeld.

Und bis der Antrag auf Mindestsicherung bearbeitet ist, dauert es meist etwa zwei Monate.

Viele Menschen in Österreich sind in den vergangen zwei Woche zu Härtefällen geworden. Am Donnerstag hat die Regierung bekannt gegeben, den Familienhärtefonds auf 30 Millionen Euro aufzustocken.

Auch der KURIER hilft – gemeinsam mit dem Österreichischen Roten Kreuz. Seit 1989 unterstützt das Rote Kreuz mit seiner Spontanhilfe-Aktion Alleinstehende und Familien, die plötzlich in Not geraten sind.

Jonglieren

„Die Leute, die wir normalerweise betreuen, sind die Schwächsten in der Gesellschaft“, sagt Imre Siska, Leiter der Spontanhilfe. „Das sind die, die immer jonglieren müssen“. Jonglieren, das heißt, zu entscheiden, ob man mit dem bisschen Geld, das noch übrig ist, die Miete zahlt oder Schulkosten übernimmt.

Ob man Lebensmittel einkauft oder die Wohnung heizt. „Die, die keinen Speck haben“, sagt Siska und meint damit jene, die keinen finanziellen Polster haben – „die erreicht diese Krise sofort.“