Wie Autolenker zu Öffi-Fahrern werden sollen

Entsprechend gespannt wurde die Studie erwartet, die im Vorjahr bei den Verkehrsexperten Willi Hüsler (IBV Zürich) und Peter König (Prime Mobility) bestellt wurde: Ein Teil davon wurde am Mittwoch präsentiert, dies betraf speziell die Straßenbahnen und deren Kapazitäten. Die Bewertung der Metro wollen Hüsler und König im Herbst vorlegen, nur so viel vorab: Er sehe „gewisse Defizite“, überlegte Hüsler, da die U-Bahn nach derzeit vorliegendem Konzept die Stadt nicht so großflächig erschließen könne wie die Straßenbahn.

Die Experten haben mehrere Varianten zum Ausbau des bestehenden Öffi-Systems in Graz untersucht. Als Ausgangslage diente der Pendlerverkehr: Pro Werktag fahren 100.000 Menschen zur Arbeit nach Graz sowie weitere 30.000 aus der Stadt ins Umland 85 Prozent von ihnen mit dem eigenen Pkw. „Die Stadt wächst, der Straßenraum nicht“, kommentierte Hüsler. „Das heißt, es muss das effizienteste Verkehrsmittel genützt werden.“ Er setzt auf den Ausbau der S-Bahn, die über die Stadtgrenzen führt: „Jedes zweite Auto, das in Graz unterwegs ist, fährt über die Stadtgrenze hinaus. Deshalb ist der Ausbau der S-Bahn so wichtig.“ Dies könnte nur oberirdisch erfolgen, aber Tunnel in verschiedenen Längen wären möglich, um die S-Bahn innerhalb der Stadt zu beschleunigen.