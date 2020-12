Wetterwarnung, Lawinengefahr: Zwei Meter Neuschnee erwartet

Der Winter erreicht Teile Österreichs mit voller Wucht: Bis zu zwei Meter Neuschnee, vereinzelt sogar mehr, werden erwartet. Dazu kommt Föhnsturm mit Spitzen von über 100 km/h.

Ein Italien-Tief führt vom Mittelmeer feuchte und milde Luft an die Südseite der Alpen, "hier schneit und regnet es von Freitag bis Montag ohne größere Pausen", so ZAMG-Meteorologen. Am meisten schneit es in den Tälern in Osttirol und in Oberkärnten.

In Summe sind von Freitagabend bis Sonntagabend in Osttirol und Oberkärnten 250 bis 350 Liter pro Quadratmeter zu erwarten, was etwa der sechsfachen, durchschnittlichen Dezemberniederschlagsmenge entspricht.

Das Land Kärnten hat für das Lesachtal und das obere Mölltal bereits eine Wetterwarnung ausgerufen. Hohe Lawinengefahr droht in Osttirol.

Aber auch in Vorarlberg und in Nordtirol sowie im Pinzgau, Pongau und Lungau kann es am Wochenende zeitweise stark schneien, mit Neuschneemengen zwischen 20 und 60 Zentimeter.

Die ÖBB haben ihren Zugbetrieb streckenweise vorübergehend eingestellt.

Auch die Corona-Massentests können betroffen sein. In Kärnten starten die Tests für den Bildungsbereich. Landeshauptmann Peter Kaiser hat die zum Test aufgerufenen Menschen in den betroffenen Gebieten aufgefordert, vorsichtig zu sein und im Zweifelsfall zu Hause zu bleiben und den Test zu verschieben.