Wetterprognose: Subtropische Brise zu Silvester

Für jene, die es gerne zu Silvester krachen lassen, sind es wohl gute Neuigkeiten: Nach der Sperrstunde um 22 Uhr kann auch im Freien weiter gefeiert werden – denn laut Wetterdienst Ubimet sind am 31. Dezember zweistellige Temperaturen zu erwarten.

Warmfront

Bereits am heutigen Donnerstag erreicht Österreich aus dem Westen eine kräftige Warmfront. Die Temperaturen steigen deutlich an, ebenso wie die Schneefallgrenze: Auch im Hochgebirge werden in 2.000 Metern Höhe bis zu sieben Grad prognostiziert. „Es wird wirklich sehr mild. Das liegt daran, dass die Luft aus den Subtropen kommt“, erklärt einer der Experten von Ubimet im Gespräch mit dem KURIER.

Bereits am Donnerstag steigen die Temperaturen auf bis zu 14 Grad. Nur in manchen Tälern oder im Klagenfurter Becken bleibt es noch kühler – am Alpenostrand ist es aber bereits sehr mild.