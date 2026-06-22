Gelb, Orange, Rot: Was uns das Wetterwarnsystem sagen will

Die Karte von Österreich ist am Montag fast vollständig in Gelb und Orange getaucht, bei Linz, Amstetten und nahe Graz finden sich zudem Blitze. Nur in einem kleinen Teil Tirols, rund um Reutte, gibt es am Montag keine Wetterwarnung, was sich ab Donnerstag allerdings ändert. Jeden Tag liefert die Geosphere Austria Informationen dazu, wie das Wetter in den kommenden Stunden und Tagen wird. Dieser Tage gilt in weiten Teilen Österreichs eine Hitzewarnung. Doch was bedeutet das Farbenspiel konkret? Und wie wird festgelegt, welche Warnstufe wann zutrifft?

Wie GeoSphere vor Wettergefahren warnt Grundsätzlich gilt: Die GeoSphere Austria stellt mit ihrem Warnsystem "Informationen zum Schutz der Bevölkerung vor möglichen Wettergefahren zur Verfügung", wie es auf der Website heißt. Dabei geht es jedoch nicht nur um rein meteorologische Angaben; es werden auch mögliche Auswirkungen der Wettersituationen angegeben, wie beispielsweise auf den Verkehr. Je nach Warnstufe - es gibt Gelb, Orange oder Rot - liefert Geosphere auch konkrete Handlungsempfehlungen, "um den Schaden der zu erwartenden Warnsituation an Mensch, Hab und Gut größtmöglich zu minimieren oder zu verhindern." Dabei werden die Siedlungsräume berücksichtigt, für hochalpine Regionen gibt es keine Warnungen. Außerdem werden auch "besondere Wetterhinweise" veröffentlicht. Diese beschreiben außergewöhnliche Wettersituationen, die nicht vom Warnsystem abgedeckt werden.

Tipps gegen die Hitze Genug trinken: zwei bis drei Liter pro Tag, bei körperlicher Belastung mehr. Sonnencreme verwenden Auf die Ernährung achten: Gedünstetes Gemüse, Getreidesalate aus Bulgur, Couscous oder Hirse, Tofu-Spieße oder Suppen sind ideal. Wohnung kühl halten: Wer ohne Klimaanlage in der Wohnung auskommen muss, sollte tagsüber die Fenster schließen und die Räume verdunkeln. Körper und Kleidung: Füße in kaltes Wasser halten, ein feuchtes Tuch in den Nacken legen. Bei der Kleidung sollte man auf Leinen, Baumwolle oder Seide setzen. Diese Stoffe sind atmungsaktiv, nehmen Feuchtigkeit auf und fördern die Luftzirkulation, was zu einer natürlichen Kühlung führt. Direkte Sonne meiden: Besonders zwischen 11 und 17 Uhr möglichst im Schatten bleiben und körperliche Aktivitäten auf die kühleren Morgen- oder Abendstunden verlegen. Körperliche Anstrengung reduzieren: Sport und schwere körperliche Arbeit möglichst vermeiden oder auf kühlere Tageszeiten verschieben. Kopf schützen: Im Freien einen Hut, eine Kappe oder ein Tuch tragen.

Was das Farbenspiel bedeutet Grün : Keine aktive Warnung. " Es ist derzeit kein warnrelevantes Wetter zu erwarten. Bitte beachten Sie den Wetterbericht."

: Keine aktive Warnung. " Gelb : Vorsicht! Es sind "vereinzelt wetterbedingte Beeinträchtigungen und/oder Schäden zu erwarten".

Orange : Achtung! Die aktuelle Wettersituation kann zu Beeinträchtigungen des Alltags führen und/oder Schäden verursachen. Die Geosphere warnt: "Verfolgen Sie die aktuellen Wetterprognosen!"

Rot: Gefahr! "Aufgrund der aktuellen Wettersituation kommt es zu Beeinträchtigungen des Alltags und/oder zu Schäden in größerem Ausmaß", so die Beschreibung der Warnstufe. Die Geosphere rät, die Wetterprognosen zu verfolgen und Anweisungen des Zivilschutzes zu berücksichtigen.

So heiß wird es in den kommenden Tagen Am Dienstag scheint verbreitet die Sonne, mächtige Quellwolken und nachfolgend lokale Wärmegewitter entstehen vorwiegend über den Bergen. Der Wind weht wieder schwach bis mäßig, meist aus nördlichen Richtungen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 14 und 22 Grad und erreichen tagsüber zwischen 29 und 34 Grad. Am Mittwoch könnte der Dauersonnenschein nur über den Bergen von lokalen Wärmegewittern unterbrochen werden. Der Wind weht bis Freitag meist nur schwach und die Frühwerte zwischen zwölf und 22 Grad steigen im weiteren Verlauf auf 28 bis 35 Grad. Ab Donnerstag sollen die Temperaturen noch weiter ansteigen, dementsprechend dehnt sich die orange Färbung auf der Karte immer mehr aus. Die Sonne bleibt Sieger, nur über den Bergen entstehen lokale Wärmegewitter. 15 bis 23 Grad am Morgen und Tageshöchsttemperaturen 29 bis 35 Grad sind angesagt. Der Trend zu Sonne samt Hitze hält auch am Freitag an, selbst am Nachmittag gibt es nur wenige Quellwolken und diese vor allem im Westen und Südwesten des Landes. Dort könnten vereinzelt Regenschauer oder Wärmegewitter möglich sein. Mit 14 bis 21 Grad startet der Tag und liefert dann Höchstwerte zwischen 32 bis 37 Grad.