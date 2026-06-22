Bis zu 40 Grad: Italien ruft für diese Gebiete Alarmstufe Rot aus

Pünktlich zum astronomischen Sommerbeginn erlebt Italien eine der stärksten Hitzewellen des Jahres. Nach Angaben von Meteorologen sorgt eine subtropische Hochdrucklage mit heißer Luft aus Nordafrika für außergewöhnlich hohe Temperaturen. In den kommenden acht bis zehn Tagen werden vielerorts Höchstwerte von bis zu 40 Grad Celsius erwartet.

Besonders betroffen sind die norditalienische Ebene des Flusses Po, die Binnenregionen Mittelitaliens sowie Sardinien. Dort liegen die Temperaturen teilweise bis zu zehn Grad über den für Ende Juni üblichen Durchschnittswerten. Bis zu 36 Grad heiß war es am Wochenende in Teilen Südtirols - und es bleibt heiß. Für manche Gebiete gilt daher ab Montag die Hitzewarnstufe "rot". Die Wetterlage gilt als außergewöhnlich stabil, lediglich in den Alpen und entlang des Apennins sind vereinzelt kurze Gewitter möglich.