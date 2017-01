Die Nacht auf Mittwoch war mit einem Tiefstwert von minus 22,4 Grad im niederösterreichischen Klausen-Leopoldsdorf laut UBIMET in Ostösterreich die bislang kälteste dieses Winters. Eine Warmfront beendet die große Kälte in der Nacht auf Donnerstag allerdings mit Schneefall und Regen überall. Die Schneefallgrenze steigt dabei auf 500 bis 1.000 Meter an, stellenweise ist auch gefrierender Regen mit Glatteis möglich.

Die östlich von Salzburg bislang kälteste Nacht des Winters brachte hier verbreitet Tiefstwerte unter minus 10 Grad. Am kältesten war es dabei in Niederösterreich: In Klausen-Leopoldsdorf im Wiener Wald wurden minus 22,4 Grad gemessen, gefolgt von minus 21,5 Grad in Zwettl.

Foto: KURIER/Jeff Mangione In St. Pölten stand man bei minus 16,5 Grad auf und selbst in der Wiener Innenstadt verfehlte der Tiefstwert von minus 9,9 Grad nur knapp den zweistelligen Bereich. Sehr kalt war es aber mit minus 19,6 Grad auch in Kalwang in der Steiermark.

Foto: KURIER/Jeff Mangione Mit der großen Kälte ist es nun aber vorbei. "In der Nacht auf Donnerstag zieht eine Warmfront durch und bringt mit teils kräftig auffrischendem Westwind Schneefall, Regen und mildere Luft", sagt UBIMET-Chefmeteorologe Manfred Spatzierer. Die Schneefallgrenze steigt allmählich auf 500 bis 800 m, inneralpin, etwa in den Tälern Salzburgs und der Steiermark bleibt es aber meist bei Schneefall. Im Osten schneit es zunächst ebenfalls bis in tiefe Lagen, hier geht der Schneefall bis zum Morgen in Regen über. Stellenweise besteht auf den unterkühlten Böden zudem die Gefahr von gefrierendem Regen, die Straßen und Gehwegen können dadurch teils spiegelglatt sein.

Foto: KURIER/Gilbert Novy

Nächste Kaltfront

Nach einer Wetterberuhigung und 0 bis plus 7 Grad am Donnerstag erreicht schon in der Nacht auf Freitag eine massive Kaltfront die Alpen. Diese zieht bis Freitagmittag über Österreich hinweg und gleichzeitig bildet sich ein Adriatief. Somit zeichnet sich für Osttirol, Kärnten und die südwestlichen Teile der Steiermark der erste nennenswerte Schneefall dieses Winters ab. Speziell in Lagen oberhalb von 500 bis 700 Meter kommen hier verbreitet einige Zentimeter Neuschnee dazu.

Foto: APA/Barbara Gindl Am Wochenende geht es aus heutiger Sicht winterlich weiter. Entlang der Alpennordseite von Vorarlberg bis ins südliche Niederösterreich sowie in der nördlichen Obersteiermark muss man mit Neuschnee rechnen. Sonst ziehen ein paar Schauer durch, meist trocken und recht sonnig bleibt es hingegen im Süden. Winterlich kalt mit maximal minus 5 bis plus 5 Grad.

Foto: AP/Armin Weigel

> > Hier geht's zum Wetter auf kurier.at

Hunderte Urlauber im Schnee in Istanbul gestrandet

Aufgrund von Schneechaos sind in Istanbul unterdessen weiter Hunderte Urlauber auf dem Flughafen Atatürk festgesessen. Nachdem in den vergangenen Tagen eine Vielzahl von Flügen auf dem türkischen Luftfahrt-Drehkreuz gestrichen und Maschinen umgeleitet werden mussten, konnten viele Passagiere ihre Reiseziele vorerst nicht erreichen.

Foto: APA/AFP/OZAN KOSE An dem Airport bildeten sich lange Schlangen vor den Ticketschaltern und bei der Ausgabe von Hotelgutscheinen für gestrandete Fluggäste. Dabei kam es vereinzelt zu Streit bis hin zu lautstarken Auseinandersetzungen und Rangeleien unter den Reisenden und mit dem Personal. Einige Passagiere warteten am Mittwoch bereits mehrere Tage auf ihre Weiterreise.

Foto: APA/AFP/OZAN KOSE Seit Beginn der starken Schneefälle in Istanbul in der Nacht auf Samstag wurden am Atatürk-Flughafen - dem größten Flughafen des Landes und dem zentralen Drehkreuz für Turkish Airlines - Hunderte Flüge gestrichen. In den vergangenen Tagen fiel nach einem Bericht der Zeitung Hürriyet in manchen Bezirken der Millionenmetropole mehr als ein Meter Schnee. Das Blatt sprach vom stärksten Schneefall in Istanbul seit 30 Jahren. Am Dienstag setzte Tauwetter ein. Turkish Airlines strich als Folge des schlechten Wetters auch am Mittwoch noch Dutzende Flüge. Davon waren vor allem Inlandsrouten betroffen.