Wetter: Der Sommer bleibt, aber die Gewitter kommen

Das Hoch Detlef hat uns in der vergangenen Woche den Sommer zurück gebracht. In der neuen Woche sorgt Hoch Emil für weiterhin sommerliche Bedingungen.

Allerdings nimmt die Gewitterneigung zu und nach Angaben der Wetterexperten der Österreichischen Unwetterzentrale sind vor allem am Dienstag und Mittwoch verbreitet Hitzegewitter zu erwarten, die punktuell für große Regenmengen sorgen.

Dabei liegt Hoch Emil mit seinem Zentrum über Skandinavien und steuert zu Beginn der Woche zunehmend feucht-labile Luft aus Nordosten nach Österreich. „Somit nimmt die Gewittergefahr in den kommenden Tagen zu, vor allem am Dienstag sind auch im Flachland ein paar Gewitter zu erwarten“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. In der zweiten Wochenhälfte liegt der Alpenraum dann an der Vorderseite eines Tiefs über Westeuropa. Somit bleibt es heiß, aber auch gewitteranfällig.

Montag bis zu 34 Grad

Mit Tageshöchstwerten zwischen 27 und 34 Grad wird der heutige Montag auch gleich zum heißesten Tag der Woche.„In den Bergen entstehen aber schon etwas größere Quellwolken und am Nachmittag entladen sich in der Hitze einzelne Gewitter“, sagt Spatzierer.

“Die Schwerpunkte liegen dabei in Osttirol und Oberkärnten sowie vom Wechsel bis in den Wienerwald“. Abseits der Gewitter ist der Wind weiterhin kein Thema.