Es wird mal wieder richtig Sommer

Regen, Hochwasser ja sogar Neuschnee gab es in den vergangenen Tagen. Das subjektive Befinden, dass dieser Sommer nicht gerade überdurchschnittlich ist, bestätigt sich durch die Zahlen. Der Start in den August war unterdurchschnittlich kühl und vor allem nass.

Alleine in den letzten Tagen regnete es in manchen Teilen Österreichs so viel, wie sonst im gesamten August. „Wenn es beispielsweise in der Stadt Salzburg im August keinen einzigen Tropfen mehr regnen würde, dann wäre der Monat dennoch zu nass“, erklärt Meteorologe Nikolas Zimmermann von Ubimet.

Sommerliches Wetter

Doch das Warten auf die sommerlichen Temperaturen hat ein Ende. Seit Mittwoch und noch bis Mitte nächster Woche gibt es in Österreich stabiles, warmes und vor allem trockenes Sommerwetter. „Es ist sicher die längste sommerliche Phase des Jahres. Allerdings wird es keine Hitzewelle“, sagt Zimmermann.

Denn während uns in den vergangenen Jahren manchmal 35 oder 36 Grad für mehrere Tage begleitet haben, wird es in der kommenden Woche maximal um die 32 Grad geben. „Erst ab dem 12. oder 13. August wird sich das Wetter dann wieder ändern. Aber für die zweite Augusthälfte ist die Vorhersage noch sehr unsicher.“