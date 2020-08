Unwetter: Zahlreiche Einsätze in der Nacht auf Dienstag; Besserung in Sicht

Nach weiterem Starkregen im Bezirk Villach ist am Dienstagnachmittag ein Hang ins Rutschen geraten. Letztlich wurden vier Bewohner eines Hauses in Sicherheit gebracht. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall kurz vor 13.30 Uhr in Hinterrauth in der Gemeinde Feld am See.

Zunächst versuchten die Einsatzkräfte das Haus durch Umleiten des Wassers zu schützen. Ein Geologe stellte aber nach einen Sichtungsflug fest, dass weitere Teile des Hangs abzurutschen drohten. So wurden die Hausbewohner evakuiert. Auch bei der Millstätter Bundesstraße (B98) wurden Beschränkungen errichtet.

Wetteraussichten

Am Mittwoch beruhigt sich die Wetterlage und der Regen wird weniger. Das Italientief verlagert sich langsam nach Südosten und verliert somit immer mehr an Einfluss auf Österreich. Mit dem Hoch Detlef nördlich von uns dreht die Höhenströmung auf Ost bis Südost, womit nochmals etwas feuchtere und auch wieder wärmere Luft in die Osthälfte kommt.

„Von Unterkärnten bis nach Wien und ins Weinviertel geht es trüb durch den Tag und immer wieder gehen Regenschauer nieder“, prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. “Dazu weht stellenweise lebhafter bis kräftiger Nordwind“.

Deutlich freundlicher verläuft der Mittwoch in Vorarlberg und Tirol. Hier scheint tagsüber schon häufig die Sonne und mit bis zu 25 Grad wird es auch am wärmsten. Sonst liegen die Höchstwerte meist zwischen 17 und 23 Grad.