Wetteraussichten: Detlef bringt den Sommer zurück

Der kräftige Regen seit Sonntag klingt am Mittwoch ab und zeitlich verzögert geht auch das Hochwasser an den Flüssen wieder zurück.

Am Mittwoch verlagert sich das Italientief langsam nach Südosten und verliert somit immer mehr an Einfluss auf Österreich. Mit dem Hoch DETLEF nördlich von uns dreht die Höhenströmung auf Ost bis Südost, womit nochmals etwas feuchtere und auch wieder wärmere Luft in die Osthälfte kommt.

„Von Unterkärnten bis nach Wien und ins Weinviertel geht es trüb durch den Tag und immer wieder gehen Regenschauer nieder“, prognostiziert der Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. “Dazu weht stellenweise lebhafter bis kräftiger Nordwind“.