Heißester Tag des Jahres: Das waren die Hotspots

Am bisher heißesten Tag des Jahres retteten sich die, die es konnten, in die Bäder und auf die Donauinsel. So haben fast alle Wiener Freibäder heute ihr Gästelimit erreicht. In der Innenstadt wurden heute, laut Wetterdienst UBIMET, 37,2 Grad gemessen. Damit wurde der letzte Hitzehöhepunkt vom 10. Juli mit 35,5 Grad übertroffen.

Doch nicht nur in der Bundeshauptstadt war es ein überdurchschnittlich warmer Sommertag. Österreichweit waren die heißesten Orte folgende: Bei der Innsbruck Universität, in Wien Donaufeld und in Hohenau, Niederösterreich, wurden je 36,3 Grad gemessen. In Bad Deutsch-Altenburg, ebenso in Niederösterreich, schwitzte man bei 36,1 Grad und in Wien Hohe Warte bei 35,9 Grad.