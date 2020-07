Tief "Yvonne" zwingt den Sommer zur Pause

Von Vorarlberg und Oberkärnten bis in die Obersteiermark sind die Wolken jedoch dicht und hier bilden sich schon bis Mittag Regenschauer. Am Nachmittag entstehen dann im Bergland generell einige Gewitter, die sich mit Annäherung der Kaltfront am Abend auch auf den Norden ausbreiten.

Am Donnerstag tropft dann ein Höhentief von der großräumigen Strömung ab und verlagert sich mit seinem Zentrum nach Polen, wo es bis zum Wochenende beinahe stationär liegen bleibt. „Das Höhentief wird unter Meteorologen auch gerne als Höhenei bezeichnet“, erklärt Spatzierer. „Dabei steuert das Tief aus Norden feuchte und labile Luftmassen zu den Ostalpen.“

Starkregen entlang der Nordalpen

Somit geht es bis einschließlich Freitag landesweit unbeständig weiter, wobei im östlichen Flachland und im Süden auch längere trockene Abschnitte sowie auch vorübergehende Auflockerungen zu erwarten sind. Hier wird es mit Höchstwerten von 21 bis 25 Grad noch am wärmsten, im Rest des Landes wird die 20-Grad-Marke hingegen kaum überschritten.