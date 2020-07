Der heißeste Tag des Jahres: Wie Wien ins Schwitzen kommt

Am Donaukanal und Schwedenplatz, wo es keine wirkliche Chance auf Abkühlung gibt, hat Hund Sam sich einfach in den Schatten gelegt, während das Frauerl ein kühles Blondes genießt. Die Liegestühle am Kanal waren über Mittag fast leer.

Das könnte auch in den nächsten Tagen so bleiben, denn während es am Mittwoch abkühlen soll, steht der Sommer ab dem Wochenende schon wieder in den Startlöchern.