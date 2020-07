5 Tipps für den bisher heißesten Tag des Jahres in Wien

Nach dem Jammern über den bisher eher bescheidenen Sommer kommt jetzt das Jammern über die Hitze: Heute, Dienstag, könnte es so heiß werden, wie an noch keinem Tag in diesem Jahr. Am 10. Juli wurden in der Wiener Innenstadt bereits 35,5 Grad gemessen - dieser Wert könnte heute noch um ein halbes Grad überschritten werden: Prognostiziert sind bis zu 36 Grad.

Was hilft an an einem derartigen Hitzetag wirklich (Soll heißen: mehr als das Jammern)? Wer das wissen will, dem seien diese 5 Tipps ans Herz gelegt.

1. Auf dem Eis tanzen

Eislaufen kann man in Wien auch, wenn es draußen heiß ist - und zwar in der Stadthalle. Sie ist (bis Oktober) dienstags zum Sommer-Eislaufen geöffnet, samstags finden (bis September) sogenannte "Eispartys" statt.

Info: 15. Vogelweidplatz 14, Halle C. Öffnungszeiten: Dienstag von 16 bis 19.45 Uhr, Samstag von 20 bis 22.45 Uhr. 7 Euro Eintritt. Details hier.

2. Eis in sich heineinschaufeln

Eis kühlt auch von innen wunderbar. Besonders gerne machen sich die Wiener diesen Effekt in der Eismacherei (22., Steigenteschgasse 143), bei Gelati da Salvo (19., Obkirchergasse 26) und beim Tichy (10., Reumannplatz 13) zunutze. Die drei Salons wurden zuletzt zu den beliebtesten Eisläden Wiens gekürt.