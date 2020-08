Sommerwetter in Wien: Wo es noch Chancen auf einen Badeplatz gibt

Sitzt man in der heißen Wohnung und schaut sich Sonntagmittag die Ampelkarte der Wiener Bäder an, so besteht noch Hoffnung: In einigen Bädern sind noch Plätze frei.

Einige der Schwimmgelegenheiten stehen aber auch am Vormittag schon auf "rot". Das Augartenbad, das Familienbad im Währinger Park, das Bad in der Reinlagsse im 14. Bezirk, das Freibad am Herderplatz in Simmering sind schon voll und auch das Strandbad Alte Donau leuchtet schon rot auf (Stand 11.30 Uhr).

Neue Donau weiterhin gesperrt

Auch an der neuen Donau hat man kein Glück - aber nicht wegen Überfüllung, sondern wegen einer Sperre. Als Folge des Hochwassers ist die Badesperre laut Webseite der Stadt Wien aus "badehygienischen Gründen" nach wie vor aufrecht.

14 Bäder sind laut Wiener Ampelkarte noch offen für weitere Badegäste, die sich abkühlen wollen. Darunter das Krapfenwaldbad in Döbling, das Schafbergbad in Währing, das Angelibad an der Alten Donau und das Einsiedlerbad im fünften Bezirk.