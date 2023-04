Wetter-Bilanz: Trübster April seit mehr als 50 Jahren

Die Ergebnisse der Ubimet-Bilanz im Detail: Betrachtet man das langjährige Mittel von 1991 bis 2020, dann fiel der heurige April um 2,2 Grad zu kühl aus. Und das in ganz Österreich: Am mildesten war es vergleichsweise noch in Vorarlberg und Oberkärnten, wo die Temperaturen nur ein Grad unter dem langjährigen Mittel lagen.

Kältester April seit 25 Jahren

Ausreißer nach unten gab es in Bernstein, Bad Aussee und in der Wiener City: Hier war es um 2,6 bis 2,8 Grad kühler als gewöhnlich. Auf dem Feuerkogel schließt der April sogar um drei Grad zu kalt ab. Und am Traunsee war es überhaupt der kälteste April seit 25 Jahren.