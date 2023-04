Feuerwehren im Hochwassereinsatz: Pkw-Lenker in Unterführung gefangen

In den Bezirken südlich der Donau von Amstetten bis Baden sind die Feuerwehren derzeit besonders gefordert. Mit Stand 7.30 Uhr waren im Bezirk Amstetten 14 Feuerwehren im Hochwassereinsatz, wobei viele Alarmierungen bereits in der Nacht notwendig waren, meldete das Bezirksfeuerwehrkommando.

Menschenrettung

In Haag wurden die Feuerwehren Pinnersdorf, Haindorf und Haag zu einer Menschenrettung gerufen. Ein Pkw-Lenker konnte Samstagfrüh aufgrund des Wasserstands in einer Unterführung nicht mehr weiterfahren und blieb stecken. „Es bestand keine Lebensgefahr für die Person, aber der Mann konnte sich selbst nicht mehr aus dem Auto befreien“, berichtete der Haager Kommandant Andreas Zöchlinger. Die Einsatzkräfte schoben das Auto aus der Unterführung und schleppten es anschließend ab. Im Gemeindegebiet kam es an der L85 auch zu einer Hangrutschung. Weiters waren die Feuerwehren im Bezirk mit Auspumparbeiten sowie Absperrungen von Straßen beschäftigt.

Auch in den Nachbarbezirken Melk und Scheibbs liefen Einsätze, um verklauste Brücken zu entlasten oder Hauskeller auszupumpen. In Wieselburg ist die Erlauf am Volksfestgelände aus den Ufern getreten. Die Feuerwehren Zarnsdorf, Steinakirchen oder Gresten standen in den Morgenstunden im Einsatz. In Blindenmarkt ist die L89 wegen Überflutung gesperrt. Die Wehren Melk, Mank und Ruprechtshofen wurden in diesem Bezirk zu Hochwassereinsätzen gerufen.

Weiterer Niederschlag

Nachdem es in der Region bereits die ganze Nacht durchgeregnet hatte, wird im Mostviertel weiterer Dauerregen bis Mittag erwartet. Laut Meteorologen sollen noch an die 20 Liter Regen pro Quadratmeter dazukommen.