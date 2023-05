Teilweise nass und unfreundlich: So wird das Wetter am Muttertag

Auch am Sonntag, dem Muttertag, ist der Himmel oft wolkenverhangen und von Süden her setzt Regen ein, der vor allem im Südosten und Osten intensiv sein kann. Im Norden kann es bis zum Vormittag Sonnenfenster geben, hier regnet es auch am wenigsten. Die Schneefallgrenze schwankt zwischen 1.700 und 2.100 Meter Seehöhe. Der Wind kommt schwach bis mäßig meist aus Nordwest bis Ost. Am Morgen umspannen die Temperaturen drei bis elf Grad, am frühen Nachmittag zehn bis 18 Grad, mit den höheren Werten im Nordwesten.

