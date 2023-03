Muttertags-Foto: Bedenkliche Dynamik zwischen Kate und ihren Kindern

"Charlottes Nachahmung der Pose ihrer Mutter deutet darauf hin, dass sie Kate sehr als ihr Vorbild sieht", behauptet James gegenüber der Daily Mail. "George beugt sich mit seinem Oberkörper vor, der sich leicht vor Kates befindet, und die Art und Weise, wie er sein Bein vor ihr ausstreckt, deutet auf den Wunsch hin, sie zu beschützen."

Sogar der kleine Louis scheint zeigen zu wollen, wie sehr er seine Mama schätzt. Doch auch er scheint sie beschützen zu wollen, so James. Der Vierjährige sitzt mit einem stolzen Lächeln da und hat einen Arm über Kates Oberkörper ausgestreckt, seine Hand auf ihrem Knie.

Was Kate betrifft, so sagt James, dass es bei ihrer Körpersprache so aussehe, als würde sie als Elternteil nicht versuchen, in die Privatsphäre ihrer Kinder einzudringen, sondern dass sie diese lediglich zum Mitmachen animiert.