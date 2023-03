Historische Premiere für Prinzessin Kate bei der St. Patrick's Day-Parade

Der britische König Charles III hatte Schwiegertochter Kate und seine Frau, Königsgemahlin Camilla, rund zwei Monate nach dem Tod von Queen Elizabeth II offiziell zu Offizierinnen von Garderegimentern seiner Household Divisions ernannt. Camilla wurde so zum "Colonel of the Grenadier Guards".

Den Posten hatte zuletzt Charles jüngerer Bruder Prinz Andrew inne, der wegen seiner Verwicklung in den Missbrauchsskandal um Jeffrey Epstein alle seine militärischen Dienstränge verloren hat. Die Household Divisions sind traditionell an der offiziellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" des britischen Monarchen beteiligt. Sie wird am 17. Juni 2023 zum ersten Mal zu Ehren von Charles stattfinden.