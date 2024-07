Frühe Wespenplage: Heuer wird Rekord an Einsätzen erwartet

Der von einem Wespen- oder Bienenstich verursachte Tod eines 43-jährigen Burgenlände rs in der Vorwoche in der Südoststeiermark machte auf die Problematik drastisch aufmerksam. Der Mann dürfte auf den Insektenstich extrem allergisch reagiert haben und war nicht mehr zu reanimieren.

Sie gehören zum Sommer, wie die Heurigenjause, das genüssliche Eis beim Konditor oder das kühle Bierchen im Gastgarten – die Wespen . Nützlicher als gemeinhin bekannt, sind sie als lästige Plagegeister geschmäht und gefürchtet. Bereits sehr früh in diesem Sommer halten heuer auffällig große Wespenpopulationen Feuerwehrleute , Wirte und besorgte Eltern in weiten Teilen Österreichs auf Trab.

Neun Tote

Laut dem Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) starben in den Jahren 2022 und 2023 österreichweit jeweils neun Menschen nach Stichen von Wespen, Bienen oder Hornissen. Im Schnitt fallen jährlich rund 1.200 stationäre Behandlungen aufgrund von allergischen Reaktionen nach Insektenstichen in den Kliniken an.