Umsiedeln oder vergiften? Was man gegen Wespen tun kann

Auch bei Hornissen sei das Umsiedeln der Nester das Mittel der Wahl. Was viele nicht wissen: Hornissen gehören ebenfalls zur Familie der Wespen und sind in großen Teilen Österreichs geschützt. „Feuerwehren, die zu einem Insekteneinsatz mit Hornissen gerufen werden, dürfen sie also nicht einfach so vernichten“, erklärt Stoick. Auch weil die Feuerwehr sonst dem Schädlingsbekämpfer in die Quere kommen würde. „Die Nester müssen professionell umgesiedelt werden.“ Das ganze Nest samt Brut kommt in einen sogenannten Umsiedlungskasten und wird mindestens fünf Kilometer weit weg gebracht – zum Beispiel in einen Wald.

„Kollegen übersiedeln die Hornissen-Nester auch gerne auf das eigene Grundstück, weil ihr Garten dann frei von geflügelten Quälgeistern wie Gelsen oder Mücken bleibt.“

Hornissen sind also ebenso wie Hummeln, Bienen und Wespen überaus nützlich, Ängste und Vorurteilen daher völlig unangebracht: „Es ist einfach nur eine Schauergeschichte, dass das Gift von sieben Hornissen ausreicht, ein Pferd zu töten und drei Stiche einen ausgewachsenen Menschen komplett erledigen“, sagt Insekten-Kenner Stoick. Hornissengift ist sogar schwächer als das der Honigbiene. Bei gesunden Menschen, egal ob Kind oder Erwachsener, seien ein paar Hornissenstiche also kein Problem. „Schmerzhaft ist es halt, aber nicht tödlich.“www.bee-safe.at