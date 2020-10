Wer wird Champion? Kleiner Kreis kürt Kernöl

40 Prozent im Export

40 Prozent der steirischen Gesamtproduktion werden mittlerweile bereits exportiert. Die größten Märkte für Kernöl sind Deutschland, die Schweiz und Frankreich. Steirische Kürbiskernöl g.g.A. (geschützte geografische Angabe) ist seit 1996 auch EU-geschützt.

Insgesamt 3.400 Produzenten und 30 Mühlen sind in der Gemeinschaft vertreten: Die Kerne dürfen nur aus einem definierten Anbaugebiet stammen (15 Bezirke in der Steiermark, dem Burgenland und Niederösterreich), erkennbar ist das an weiß-grünen Banderolen auf den Flaschen. Im Vorjahr wurden 6,2 Millionen Stück davon ausgegeben.