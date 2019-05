Das beste Kürbiskernöl Österreichs ist gekürt

Back-Tipp: Weiße Schokolade mit Kürbiskernöl

Übrigens schimmern nur Ölkürbiskernöle aus definierten Regionen in der Steiermark, aus Niederösterreich und dem Burgenland grün. Falls sie dies nicht tun, handelt es sich um kein Öl mit geschützter geografischer Angabe oder es hat sich ein Produktionsfehler bei der Röstung eingeschlichen. Drei-Haubenkoch Posch liebt jene Öle mit nussigen Aromen ganz besonders und hat einen kleinen Tipp für Hobbyköche parat: " Kürbiskernöl passt besonders gut zu weißer Schokolade. Bei einem Soufflé oder Ölkuchen das Öl am besten gleich der Masse hinzufügen." Im Restaurant "Essenzz im Stainzer Hof" ist es Pflicht auf das grüne Gold zu setzen: "Ich mache es gerne, weil es schließlich ein regionales Produkt ist und die Gäste erwarten."

Die drei besten Kernöle im Jahr 2019, die Kürbiskerne stammten allesamt aus Ernten des vergangenen Jahres: Auf das Siegerpodest wurde die Ölmühle Kiendler in Ragnitz gewählt – übrigens holte ihr Öl vergangenes Jahr zum ersten Mal Gold. Silber schnappte sich Familie Hütter aus Sankt Ruprecht an der Raab. Die Ölmühle Steirerkraft, ebenfalls aus Sankt Ruprecht, darf sich zum zweiten Mal in Folge über den dritten Platz freuen.