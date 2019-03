„Wenn’s weh tut“: Erste Hilfe am „Gesundheitstelefon“

In Oberösterreich wird das „ Gesundheitstelefon“ als 24-Stunden-Hotline bereits in der kommenden Woche aktiviert. Gesundheitslandesrätin Christine Haberlander, ÖVP, hat im Oktober des Vorjahres mit dem Roten Kreuz einen Probebetrieb in fünf Bezirken aufgezogen und davor ein ähnliches System in der Schweiz inspiziert.