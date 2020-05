Weniger Erschütterungen: Corona lässt die Erde ruhiger werden

Normalerweise erzeugen Autos, Züge, Lkw, Maschinen eine leichte Bewegung der Erde, die die Messgeräte aufnehmen. Es entsteht eine Art Grundrauschen. „Noise“ nennen das die Geophysiker. Für sie nur ein Störgeräusch, das anderes überdeckt.

Ein einziges Sägewerk etwa verursacht in 30 Kilometern Entfernung noch Ausschläge auf den Seismografen. Die Erschütterungen haben in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen – bis zum Ausbruch der Krise. Der Stillstand der Erde in Zeiten von Corona ist eindeutig messbar. In vielen Orten war es werktags in Österreich so „ruhig“ wie an Wochenenden oder in der Nacht, beschreibt Vogelmann die Situation. Zu sehen ist das auch auf dem Live-Seismogramm vom Conrad-Observatorium in Niederösterreich.

Weltweit berichteten Forscher laut dem Wissenschaftsjournal Nature, von diesen Corona-Auswirkungen, vor allem rund um die Ballungszentren.