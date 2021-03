Was krümeligen Käse mit Marillen und Kren verbindet

Diesen Käse muss man gekonnt auf dem Brot festhalten, die Krümel rutschen sonst davon. Am besten pickt er auf einer Schicht Butter, besonders gut schmeckt so ein Brot mit dem Ennstaler Steirerkas drauf nach einer Wanderung auf einer Berghütte: Auf den Almen des Ennstales ist der Käse auch entstanden – wann, weiß keiner so genau. „Irgendwie gibt es den seit Menschengedenken“, schmunzelt Eva Maria Lipp von der Landwirtschaftskammer.

Das Lebensmittel dürfte nun bald auch unter den EU-Herkunftsschutz fallen. Österreich hat beantragt, den Ennstaler Steirerkas unter die Marke „g.g.A.“ zu stellen, das steht für geschützte geografische Angabe. Damit wird sichergestellt, dass ein Produkt aus einem bestimmten Gebiet stammt oder zumindest dort verarbeitet wurde. Außerdem muss es typisch für die Region sein.