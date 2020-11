Originelle Gerichte: Der scharfe Kren kann es auch zuckersüß

Ein Türöffner

Das verlockte natürlich zu Wortspielen: „Die Innovationen und Gerichte sind einfach krensgenial“, witzelt Maria Pein, Vizepräsidentin der steirischen Landwirtschaftskammer. Sie sieht in der Prämierung der Kreationen „einen Türöffner für neue Speisen mit Kren in der Gastronomie“. Martin Kern, Obmann der steirischen Kren-Bauern, fügt an, es gehe auch „darum, die Produktqualität zu verbessern und Gastwirte sowie Köche vom Kren zu begeistern“.

Kren brûlée

Am meisten Begeisterung ernteten Dienstagabend Christine Krasser, Konditorin aus Preding, mit ihrem „Krentörtchen“ sowie Koch Nemes Szabolcs vom Marktheurgen Strobl in St. Ruprecht an der Raab mit seiner „Kren brûlée“.