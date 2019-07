Warum dieser Hitzesommer einmalig werden könnte

40,5 Grad. Das war die höchste jemals in Österreich gemessene Temperatur. Ein Tag, der nicht nur in die Messgeschichte der Meteorologen einging, sondern auch in die Chronik von Bad Deutsch-Altenburg. Die Gemeinde in Niederösterrreich war am 8. August 2013 der Hitzepol des Landes.

Wer also bereits am Anfang der dritten Hitzewelle 2019 über allzu viel Sonne stöhnt, kann sich auch mit einem Gedanken kühlen: Es ginge ja noch heißer, siehe 2013. Im Laufe dieser Woche steigen die Temperaturen je nach Region auf 35 bis 37 Grad, sagen die Meteorologen des Wetterdienstes Ubimet voraus. Heiß, ja, aber nicht rekordverdächtig: In Krems gab es am 1. Juli 38,8 Grad, das war der höchste heuer bisher gemessene Wert.