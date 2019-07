Klimanotstand: PR-Trick oder echter Klimaschutz?

Die Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb fordert daher Taten: „Im Grunde sollte mit dem Notstand eine Liste von Maßnahmen kommen. Den Klimanotstand ohne Selbstverpflichtungen auszurufen, ist wertlos.“ Dass Regionen ambitionierte Umweltschutzziele setzen, sei begrüßenswert.

Projekte

Auf die kleinste Ebene heruntergebrochen, kann Klimanotstand bedeuten, den Wald „klimafit“ zu machen und ihn gegen den Borkenkäfer zu rüsten. So wie derzeit in der steirischen Gemeinde Michaelerberg-Pruggern. Für die Stadt Traiskirchen (NÖ) heißt der Notstand, in den nächsten Jahren 20 Millionen Euro in klimafreundliche Projekte etwa in den Bereichen Verkehr und Energie zu investieren. Der Bezirk Alsergrund wird auf Radwege, Bäume, Trinkbrunnen und Fassadenbegrünung setzen. Das Land Vorarlberg will künftig Gesetze, Verordnungen und Förderungen auf Klimatauglichkeit prüfen.