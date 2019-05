"Keine Ausreden": Tausende demonstrierten für Klimaschutz

Da aber viele der streikenden Schüler am Sonntag noch nicht wahlberechtigt sein werden, wollten die Organisatoren auch ihnen eine Stimme geben. Bei dem Protest konnten alle eine sogenannte „Wahlkarte für die Zukunft“ ausfüllen und in eine Urne vor dem Haus der Europäischen Union werfen. Diese Wünsche an eine nachhaltige EU wurden dann noch vor Ort an einen Kommissionsvertreter übergeben.

Klimanotstand in Wien

Anschließend wurde vor dem Wiener Rathaus die Forderung nach der Ausrufung des Klimanotstandes an die Wiener Stadtregierung herangetragen. „Dies bedeutet eine Selbstverpflichtung, die Klimakrise als solche anzuerkennen, an die Bevölkerung zu kommunizieren und Klima- und Umweltschutzmaßnahmen in allen Belangen vorrangige Priorität einzuräumen“, hieß es.