Der Klimastreik macht trotz Verbots Schule

Millionen junger Menschen auf der ganzen Welt, aber auch deren Eltern („Parents for Future“), Künstler („Artists for Future“) und Wissenschaftler („Scientists for Future“) tun es ihr seitdem gleich. Zusätzlich zu den wöchentlichen lokal organisierten Streiks finden mittlerweile globale Demos statt.

Diesen Freitag ist es wieder so weit, als Anlass gilt die EU-Wahl. „Wir wollen jungen Menschen eine Stimme geben, die bei der Wahl selbst keine haben. Es geht um ihre Zukunft“, erklärt Stangl die Beweggründe für die zweite Auflage des weltweiten Klimastreiks.

Dabei hält er es für möglich, dass mehr Menschen auf die Straße gehen, als bei der Premiere im März. 5.000 Demonstranten wurden etwa in Wien angemeldet, 4.000 in Graz, 1.500 in Innsbruck und 1.000 in Linz. „Beim letzten Mal waren es an die 20.000 Teilnehmer. Diesmal haben sich ganze Schulen angekündigt“, gibt Initiator Stangl einen Ausblick.