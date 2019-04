Klima-Demo: Schüler und NGOs für engagiertere Politik auf der Straße

Für eine engagiertere Politik im Kampf gegen den Klimawandel sind am Freitagnachmittag Schüler und NGOs in Wien auf die Straße gegangen. Mehrere Tausend Personen sind am Freitagnachmittag in Wien für eine engagiertere Politik im Kampf gegen den Klimawandel auf die Straße gegangen. Sie gingen vom Westbahnhof zum Heldenplatz. Laut Polizei nahmen am Demonstrationszug 1.600 Menschen teil. Die Veranstalter berichteten von rund 3.500 Menschen, die dem Aufruf mehrerer Organisationen gefolgt waren.

Die Demonstration stand unter dem Motto "Zukunft für alle - Alle für die Zukunft!". Schwerpunkt des dieswöchigen Protests war das Thema "Klimagerechtigkeit", sagte Mit-Organisatorin Katharina Rogenhofer zur APA. Neben der Schüler-Bewegung FridaysForFuture gingen Mitglieder verschiedener Organisationen wie etwa Greenpeace, Global 2000, die Plattform für eine menschliche Asylpolitik und Scientists4Future auf die Straße. Ziel sei es, das "Augenmerk auf verschiedenste Aspekte des Klimawandels zu legen", erläuterte Rogenhofer. Dazu seien unter anderen Redebeiträge zu Fluchtbewegungen oder Gender-Themen geplant.