Hitzewelle: Die Hundstage kommen

Was genau sind die „ Hundstage“?

In Europa wird so umgangssprachlich die heißeste Zeit im Jahr genannt. Die Bezeichnung stammt aus der Zeit des Römischen Reichs. Die Römer verstanden darunter das Auftauchen des Sterns Sirius, der zum Sternbild des „Großen Hundes“ gehört. In dieser Zeit geht der helle Stern Sirius mit der

Sonne auf und unter. Allerdings stimmt das heute nicht mehr ganz: Der Aufgang des Sirius kann erst ab dem 30. August beobachtet werden. Der Zusammenhang mit der Hitze ist also heute Zufall.

Ein Zufall ist es wohl auch, wenn die Bauernregel eintritt: „Sind die Hundstage voll Sonnenschein, wird das Jahr recht fruchtbar sein“.