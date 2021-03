Warum der Westen und Süden nicht in die Osterruhe müssen

Zudem sei die Lage auf den Intensivstationen nicht so dramatisch wie im Osten. Am Freitag waren es in Salzburg 24 Intensivpatienten, der Höchststand während der zweiten Welle lag im Dezember kurz vor Weihnachten bei 32 Patienten. In der letzten Ausbaustufe würden in Salzburg 49 Intensivbetten zur Verfügung stehen, heißt es von den Landeskliniken.

Stabiler Ausblick

"In Salzburg sind wir in einer sehr, sehr guten Position, was die Intensivkapazitäten betrifft", sagt der Haslauer-Sprecher. Der Ausblick der Experten sei auch einigermaßen stabil. "In nächster Zeit gibt es nicht die Prognose, dass sich das dramatisch ändern wird."

Eine Entwarnung ist das freilich nicht. "Wir sind seit einem Jahr in der Pandemie und wissen, wie schnell sich die Dinge ändern können", sagt der Sprecher. Dazu gibt es in Hotspot-Gemeinden mehrere Maßnahmen.

Für das Gasteinertal gelten weiterhin Ausfahrtsbeschränkungen, in zwölf über das ganze Land verteilten Gemeinden mit dynamischem Infektionsgeschehen gibt es verstärkte Polizeikontrollen sowohl im öffentlichen Raum als auch hinsichtlich der Einhaltung der Quarantänemaßnahmen.