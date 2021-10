Warum das Beichtgeheimnis in Österreich unantastbar bleibt

So ein Konflikt wie in Frankreich wäre in Österreich derzeit nicht möglich, sagt Universitätsprofessor Andreas Kowatsch, Leiter des Instituts für Kirchenrecht und Religionsrecht. Kowatsch: „Nach dem geltenden Recht in Österreich wäre dieser Konflikt nicht möglich, politisch ist er natürlich immer möglich, wenn manche, aus welchen Gründen auch immer, das religionsrechtliche System in Österreich ändern wollten.“

Er verweist darauf, dass das Beichtgeheimnis in der Verfassung geschützt sei: „Das Beichtgeheimnis gehört zum Wesen des Sakraments der Beichte. Die Sakramente, die religiösesten aller Feiern, wenn man so will, innerhalb der katholischen Kirche stehen ganz im Zentrum dessen, was im Artikel 15 des Staatsgrundgesetzes unserer Verfassung geschützt ist und betreffen auch die individuelle Religionsfreiheit der Beichtenden.“