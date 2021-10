Frankreich greift das Beichtgeheimnis an

Massive Versäumnisse

In Frankreich gilt Laizität – die strikte Trennung von Kirche und Religion. Aufgekommen war die Debatte durch die Veröffentlichung des Berichts einer unabhängigen Kommission über sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche: Seit 1950 gab es 216.00 Opfer sexualisierter Gewalt durch Geistliche. Wird der Täterkreis auf Laienmitglieder der Kirche in Schulen oder Ferienlagern ausgeweitet, steigt die Zahl der Opfer auf 330.000, die der Täter auf 3.000.

Dem Leiter der Untersuchungskommission, Jean-Marc Sauvé, zufolge handelt es sich um ein massives Problem im System, das erst seit wenigen Jahren angegangen werde. Die katholische Kirche in Frankreich habe es jahrzehntelang nicht nur versäumt, notwendige Maßnahmen zur Vorbeugung von sexualisierter Gewalt zu treffen, sondern auch aktiv weggesehen.

Aufweichung des Beichtgeheimnisses

Sauvé schlug eine Reformierung des Kirchenrechts, die Anerkennung und finanzielle Entschädigung der Opfer sowie eine Aufweichung des Beichtgeheimnisses vor. Erzbischof de Moulins-Beaufort zeigte sich nach der Veröffentlichung „entsetzt“ über das Ausmaß des Skandals und bat die Betroffenen um Verzeihung. Umso größer war das Unverständnis, als er in der Folge durchscheinen ließ, dass er das Beichtgeheimnis trotzdem für unantastbar halte.

Die katholische Kirche veröffentlichte dazu ein Kommuniqué: „Man muss sicherlich präziser und härter sein bei der Tatsache, dass sexuelle Gewalt nicht ein Problem der Keuschheit ist, sondern ein Angriff auf das Leben, ein Verbrechen und zumindest in symbolischer Hinsicht ein Mord.“

Von Simone Weiler aus Paris