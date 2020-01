Warum Autodiebe in Österreich Luxusmarken meiden

Bei schlüssellosen Modellen werde derzeit auf sogenannte Funkstreckenverlängerer zurückgegriffen. Damit kann das Signal des Transponders, der etwa im Vorzimmer liegt, auf das am Parkplatz stehende Auto umgeleitet und so die Tür unbemerkt geöffnet werden. Davor schützen würde in den meisten Fällen bereits eine einfache funkdichte Metallbox für den Transponder.

Eine weitere Möglichkeit des Schutzes ist die Individualisierung des Fahrzeugdiagnosesystems (OBD) in der Fachwerkstätte. Diese Schnittstelle wird in der Regel von den Dieben manipuliert. Schlussendlich sei der Kampf gegen die Autodiebe aber ein Katz- und Mausspiel. „Die sind wie Hacker, irgendwann überwinden sie jede Hürde“, fasst Köck den täglichen Kampf der SOKO Kfz gegen die Autodiebe zusammen.