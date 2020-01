Käfigkampf: Wo fast alles erlaubt ist

Schläge mit den Ellenbogen gegen den Kopf, auch wenn der Gegner schon am Boden liegt. Ein Schiedsrichter, der erst abbricht, wenn der unterlegene Kämpfer aufgibt oder ohnmächtig wird. Und ein Käfig, der von außen vor jeder Runde verschlossen wird. Das ist MMA (Mixed-Martial-Arts), der vielleicht härteste Kampfsport der Welt.

Kombiniert werden dabei Techniken aus Kick- und Thaiboxen, Brazilian Jiu-Jitsu, Judo und Ringen. Verboten ist so gut wie nichts und in Österreich wird der häufig als brutal bezeichnete Kampf- immer mehr zum Trendsport. Bestes Beispiel war die vierte Austrian Fight Night, die am Samstagabend in Baden bei Wien über die Bühne ging. Knapp tausend Kampfsportbegeisterte kamen, um sich bis spät in die Nacht 16 Käfigkämpfe anzusehen.