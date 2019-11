Warmes Mittelmeer brachte Unwetter-Front

In den vergangenen Tagen fiel in Österreich teilweise ein Vielfaches der sonst üblichen Regenmengen. In manchen Regionen regnete und schneite es in wenigen Tagen viermal so viel wie in einem durchschnittlichen November: In Kötschach-Mauthen sind etwa zwischen 11. und 19. November 381 Liter pro Quadratmeter gemessen worden. Im Bereich der Hohen Tauern sei die Situation zum Teil noch deutlich dramatischer gewesen, so Klimatologe Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

"Ungewöhnlich große Regenmengen" seien vor allem am 15., 16. und 17. November verzeichnet worden. "Im Bereich von Mallnitz, Obervellach und Bad Gastein sprechen wir von über 50-jährigen Ereignissen", erklärt der Klimatologe.