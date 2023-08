Walking Football: KURIER-Leser trainieren für erste internationale Auftritte

Zufrieden zeigt sich auch Sportwissenschafter Günter Schagerl. Er spricht sogar vom „Wiener Modell“. Anders als etwa bei den Profifußballvereinen in England oder Deutschland werde in Wien mehr Wert auf Gesundheit fördernde Aspekte sowie eine inklusive Spielkultur gelegt.

Aus der Befragung geht unter anderem hervor, dass die Mehrheit der Teilnehmer (Altersschnitt: 65) deutlich an Fitness gewonnen hat.

Diese Akzentuierung hat zuletzt auch Stefan Kraft vom Fußballmagazin ballesterer live miterlebt und als positiv vermerkt. Auch Kraft hat es erkannt: Die größere Zahl an Kniestrümpfen und die etwas ungelenke deutsche Übersetzung (in Gehfußball) mögen Außenstehende schnell zum Nasenrümpfen animieren. Jedoch: Wer nach längerer Sportabstinenz 4 x 15 Minuten Walking Football spielt, darf mit einem Muskelkater am nächsten Tag fix rechnen.

Was sich bei den KURIER-Lesern deutlich zeigt, das sind auch die Unterschiede sowohl in den körperlichen als auch in den technisch-taktischen Ausgangsniveaus. Daher wird in der Gruppe gemeinsam aufgewärmt, aber in zwei Gruppen gespielt.