Walking Football: Ich geh’ jetzt wieder zum Fußball

Magischer Moment: Wenn du den Ball so wie früher mit dem linken Fuß stoppst und dann mit Rechts zum besser positionierten Mitspieler weiterleitest. In diesem Moment ist vieles ausgeblendet: Die lädierten Knie, die lästige Metallplatte auf dem rechten Schienbein, dein fortgeschrittenes Alter, die weißen Haare der Mitspieler. Auch, dass man bei dieser neuen Variante des Fußballspiels nur gehen, nicht laufen darf.

Walking Football geht gerade in vielen Ländern Europas so richtig durch die Decke: 2011 in England erfunden, spielt man mittlerweile von Glasgow über Dortmund bis Madeira, von Lissabon bis Budapest.