Walking Football: KURIER-Leser erstmals am Ball

In den Spielen fielen zahlreiche schöne Tore. Es wurde viel geschwitzt, gelernt und vor allem gelacht, auch in der so genannten "dritten Halbzeit". Die Teilnehmenden zeigten sich zum überwiegenden Teil sehr angetan vom neuen Bewegungsangebot. Mehrfach gehört der Satz: "Ich freue mich schon auf das Training am kommenden Freitag."