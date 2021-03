Wald als Arbeitgeber der Zukunft

In den Studien wird außerdem deutlich, dass eine vermehrte Nutzung von Holz in der Bauwirtschaft viele positive Effekte mit sich bringen würde. „Der zusätzliche Einsatz von jeweils einer Million Festmeter Holz in der österreichischen Bauwirtschaft sowie als Biotreibstoff würde zu einer um 100 Millionen Euro höheren Wertschöpfung führen“, heißt es in den Studienerkenntnissen der WIFO. So könnten zudem laut Studienautor Franz Sinabell rund 2.800 Arbeitsplätze geschaffen werden.