Die Suche nach dem Wald der Zukunft

Buchen, Eichen, Tannen, Lärchen, Kiefern ... viele unterschiedliche Baumarten wachsen im Wienerwald. Und genau das macht ihn zum „Wald der Zukunft“, heißt es von den Österreichischen Bundesforsten (ÖBf). Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Bundesministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) besuchten den zukunftsfitten Forst für einen Lokalaugenschein.

Wenn dort eine Baumart Klima-bedingt unter Druck gerät, können die anderen das ausgleichen. Daher sei die Artenvielfalt wichtig, sagten die ÖBf-Vorstände Rudolf Freidhager und Georg Schöppl. „Damit es auch in 100 Jahren noch intakte Wälder gibt, müssen wir heute umdenken, denn ein Baum wird durchschnittlich 120 Jahre alt, bis er erntereif ist. In den Wäldern der Bundesforste hat der Waldumbau bereits begonnen“, so Freidhager. Es gäbe für alle 120 Forstreviere in Österreich klimaangepasste „Zukunftskonzepte“ bis 2050/2100.