Wir Waldmenschen: Österreich und seine Bäume

Donald Trump hat wieder einmal etwas gesagt, und dieses Mal betraf es – uns. Österreicher, so der US-Präsident zum Nachrichtensender Fox News, würden „in Wäldern leben“, generell gebe es in Europa viele „Wald-Städte“ mit tendenziell „explosiven Bäumen“. Die Aussage sorgte für Belustigung in den sozialen Medien, der Anlass war aber ein ernster: Kalifornien erlebt die schlimmste Waldbrändesaison seit Jahren, Trump, der immer noch am menschgemachten Klimawandel zweifelt, schob dies auf das schlechte Forst-Management der (demokratischen) Kalifornier. Nur so sei zu erklären, argumentierte der Republikaner, dass es im dich bewaldeten Österreich kaum zu Waldbränden käme.