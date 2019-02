Waffengebrauch - Notwehr im Kreuzfeuer

Ein Hausbesitzer feuert auf zwei Einbrecher, die er in seinem Wohnzimmer überrascht haben soll. Einer der mutmaßlichen Täter erleidet einen glatten Oberschenkel-Durchschuss und kann gefasst werden, der andere befindet sich noch auf der Flucht. So passiert am vergangenen Montag in St. Valentin in Niederösterreich. Bei derartigen Fällen werden auch immer wieder Rufe laut, sein Hab und Gut verteidigen zu dürfen – auch mit Gewalt. Das zeigt sich auch am Dienstag beim Lokalaugenschein beim Wohnhaus des Einbruchsopfers.

„Ich hätte genauso geschossen. Gegen Einbrecher muss man sich wehren dürfen“: Die Spaziergängerin, die Dienstagmittag in St. Valentin ihren Hund an dem Haus vorbeiführt, wo am Vorabend geschossen wurde, ist mit ihrer Meinung unter Passanten nicht alleine. Dass der 65-jährige Hausbesitzer mit einer Pistole schoss, die er illegal besaß, beurteilen Passanten und Nachbarn aber vorsichtiger.

„Als vor zwei Jahren hier laufend eingebrochen wurde, hat er immer gesagt, dass er sich schon zu wehren wisse. Von seiner Waffe habe ich nichts gewusst“, erzählt eine Nachbarin zwischen Tür und Angel. Am gegenüberliegenden Tatort sichern Kriminalisten, unterstützt von einem Polizeihund, Spuren rund um das Wohnhaus. Der mutmaßliche 47-jährige Einbrecher, dessen Schusswunde Montagabend im Spital ambulant verarztet worden war, ist mittlerweile in die Justizanstalt St. Pölten überstellt. Sein Komplize, der ihn wie berichtet auf der Flucht im Nachbarort aus dem Auto steigen ließ, blieb trotz Großfahndung unentdeckt.

Der 65-jährige Hausbesitzer ist ob des Medienandrangs wortkarg. „Wenn ich eine Pistole in der Hand habe, habe ich keine Angst. Ich hatte eine richtige Verteidigung in der Hand“, sagt er zum ORF NÖ. Gezielt habe er auf die flüchtenden Einbrecher aber nicht. Gegenüber dem KURIER bestätigte der Mann, dass die Schüsse „vom Zimmer hinaus ins Freie“ gerichtet waren. „Ich bin jederzeit bereit, mein Haus zu verteidigen“, wird der Schütze noch zitiert.