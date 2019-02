St. Valentin: Hausbesitzer feuerte auf Einbrecher

Mit einer blutenden Wunde am Oberschenkel wurde Montagabend ein Mann bei einer Tankstelle in Ennsdorf im Bezirk Amstetten aufgefunden. Kurze Zeit später waren Rettungskräfte vor Ort, die den Verletzten versorgten und in weiterer Folge in ein Spital nach Linz brachten.

Rasch stellte sich aber heraus, dass der Einsatz einen brisanten Hintergrund hat. „Die Person dürfte möglicherweise in einen Einbruch in St. Valentin verwickelt gewesen sein“, berichtet Raimund Schwaigerlehner von der Landespolizeidirektion Niederösterreich. Bei der Wunde am Bein handelte es sich um eine Schussverletzung, Lebensgefahr bestand allerdings keine.

KURIER-Informationen zufolge soll der Verdächtige und sein Komplize zuvor bei dem Einbruch auf frischer Tat vom Hausbesitzer ertappt worden sein. Dabei, so eine erste Vermutung der Ermittler, soll der Hausbesitzer auf einen der mutmaßlichen Einbrecher (47) geschossen haben. Auf der Flucht wurde der Verletzte bei der Tankstelle in Ennsdorf "ausgesetzt".

Ein Großaufgebot der Polizei machte sich schließlich auf die Suche nach dem zweiten Verdächtigen. Dabei waren neben Streifen aus den Bezirken Linz-Land und Perg auch das Landeskriminalamt Niederösterreich eingebunden.