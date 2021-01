"Wadln vire richten": Vize-Polizeidirektor könnte Geldbuße bekommen

"Geht's no? San'S wach worden?" Und überhaupt: Wenn der junge Kollege nicht alsbald die Namen der Führungskräfte wisse, dann werde er ihm "die Wadln vire richten".

Der kurze Anruf - samt Ausraster - machte Alexander Gaisch Ende November 2019 schlagartig österreichweit bekannt: Der damalige stellvertretende Landespolizeidirektor in der Steiermark rief eigentlich an, um ein Feuerwerk in einer Wohngegend zu melden - und rüffelte letztlich einen jungen Kollegen am Telefon nieder: Dieser konnte mit dem Namen Gaisch (("Alex Gaisch, grüß dich...") nichts anfangen und reagierte offensichtlich nicht so, wie es der Vize-Polizeichef wünschte.

Anruf aufgenommen

Da Gaisch aber - wegen der Umleitung einer Polizeiinspektion - am Notruf landete, wurde das Gespräch aufgezeichnet - und publik.